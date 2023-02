Condiţiile meteorologice nefavorabile obstrucţionează operaţiunile de încărcare în portul petrolier Ceyhan din Turcia, unde sunt evaluate încă efectele cutremurelor Operatiunile au fost intrerupte, luni, in portul petrolier Ceyhan, un centru major pentru descarcarea titeiului si a produselor petroliere, impreuna cu incarcarea titeiului azer si a livrarilor de titei irakian, in urma celor doua cutremure care au devastat Turcia si Siria, provocand peste 6.300 de morti. Turcia a declarat stare de urgenta pentru trei luni in regiunile lovite de cutremure. Pagubele aduse portului sunt inca in curs de stabilire. Conditiile meteorologice nefavorabile sezoniere impiedica acum incarcarile, potrivit mai multor surse de transport si comert, care au vorbit sub rezerva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

