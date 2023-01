Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Braila, ca l-a deranjat foarte mult ca s-a vorbit asa de mult despre aceasta rotatie si de schimbul de ministere in spatiul public, el afirmand ca nu a inceput nicio negociere dar este ferm convins ca va fi o schimbare foarte rapida. Nu imi doresc sa…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, ca este „ferm convins” ca se va respecta acordul din Coaliție, iar el va fi prim-ministrul Romaniei. „Aceasta rotație este stipulata intr-un acord politic, spune liderul PSD. Aceasta a precizat insa ca nu vrea sa fie „ prim-ministrul unui…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, despre schimburile de ministere care vor avea loc intre PNL și PSD la rotația premierilor, ca el nu va accepta sa fie „trase funcțiile din caciula”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mihai Tudose, vicepreședintele PSD, s-a declarat vineri in dezacord cu președintele partidului, Marcel Ciolacu, spunand ca viitorul candidat PSD la președinția Romaniei trebuie sa fie din PSD și nu venit din afara partidului. ”Candidatul PSD la președinția Romaniei trebuie sa fie din PSD. Ideea domnului…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dat vineri noi detalii despre politica fiscala pe care partidul sau o dorește dupa preluarea guvernarii. El a spus ca iși dorește ca și companiile mari care activeaza in Romania sa plateasca, la fel ca și micile companii, un impozit de cel puțin 1% din cifra de afaceri.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Romania TV, ca pensiile nu pot crește diferențiat, astfel ca punctul de pensie va crește pentru toata lumea cu același procent, urmand ca pensiile mici sa primeasca un ajutor suplimentar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Sper și eu sunt ferm convins ca pe 8 decembrie o sa aderam și la Spațiul Schengen. E total incorect. Nu cred ca-și permite, indiferent ce stat european, in acest moment sa refuze acest drept Romaniei și nu neaparat statului roman, ci romanilor, mai ales dupa implicarea lor extraordinara. (...) Peste…

- ”Eu imi doresc in aceasta perioada, ne dorim cu totii o stabilitate politica. Nu poti sa construiesti nimic daca nu ai o stabilitate politica, mai ales intr-o perioada atat de complicata prin care nu trece numai Romania, ci intreaga Europa, in primul rand. Cred ca mai rau, economic, in acest moment,…