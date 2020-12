Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 5 noiembrie 2020, polițiștii din Blaj au depistat și reținut o femeie de 44 de ani din Blaj, posesoare a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Blaj. Femeia a fost condamnata la executarea unei pedepse privative de libertate de 7 luni inchisoare, pentru comiterea…

- Intre cei doi camionagii a inceput o serie de discutii aprinse, iar de aici pana la atacul cu cutitul a mai fost un singur pas. Unul dintre soferi a fost injunghiat, iar celalalt a fost judecat si condamnat la inchisoare, potrivit Info Chalon. "A spus ca imi va arata cum sa salut ca la Ocna…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi Carmen Dorobat ar putea candida pe listele PSD, pe locul al doilea la Senat, au declarat surse din partid pentru News.ro. Astfel, ea ar fi al patrulea medic care ar candida pe lista formatiunii la parlamentare. Pe 12 iulie 2019 Carmen Dorobat si sotul…

- Femeia care și-a batut copilul in varsta de 9 ani pana l-a ucis a fost condamnata la peste 23 de ani de inchisoare, a decis Tribunalul Cluj. Decizia poate fi contestata. Femeia din Cluj-Napoca și-a omorat copilul de 9 ani in bataie, vara trecuta, la inceputul lunii iulie. Baiatul a fost gasit mort in…

- Carmen Elena Zanfir, director si ordonator de credite la Scoala nr. 150 din Capitala, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, ea fiind acuzata ca a primit suma de 137.236 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparatii…

- Directoarea Scolii nr. 150 din Capitala a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Ea a fost acuzata ca a primit suma de 137.236 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparatii si reabilitare a scolii, scrie agerpres…

- Curtea de Apel Balți a respins recursul avocatului femeiii care a provocat un teribil accident in raionul Edineț, in urma caruia trei persoane au decedat. Astfel, șoferița ramane condamnata la 7 ani de inchisoare, iar permisul de conducere i-a fost anulat, in conformitate cu decizia primei instanțe.