Stiri pe aceeasi tema

- LIBERAT CONDITIONAT…In 2018, un tanar de 21 de ani din comuna Stefan cel Mare a provocat un adevarat carnagiu dupa ce, beat find, a pierdut controlul volanului si a lovit o masina care circula regulamentar, din sens opus. Un an mai tarziu, magistratii au decis condamnarea lui Vasilica Burlacu la 7 ani,…

- DOLIU….Doliu in familia Lela din Dumesti dupa ce, trimis dupa gratii, in urma cu cateva luni, acuzat fiind de viol, Lela Neculaie Maradona a decedat. Se pare ca decesul a suvernit ca urmare a unei boli necrutatoare. La scurt timp dupa ce a ajuns dupa gratii, medicii i-au descoperit boala si l-au transferat…

- MAFIA GULERELOR ALBE…La Vaslui e raiul infractorilor cu proptele in politica. Sunt albiți pe banda rulanta. Nu conteaza ca delapideaza sume uriașe de bani, ca nu platesc milioane de lei la bugetele de stat, ca omoara oameni nevinovați sau fac fapte de corupție, ei sunt deasupra legii și scapa de pușcarie…

- Bataușul de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași trece de la lovirea unor elevi la amenințari foarte grave la adresa unui tanar din Miroslava. Denis Zaharia, practicant de arte marțiale, s-a luat la bataie vineri, 30 septembrie 2022, cu alți colegi chiar in curtea școlii In curtea Colegiului Tehnic…

- Un ieșean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a ucis un pieton care traversa neregulamentar. Se pare ca victima, un barbat, in varsta de 58 de ani, din satul Valeni, comuna Țibanești, a murit pe loc in urma accidentului. In plus, anchetatorii au descoperit ca cel care și-a pierdut viața…

- TUPEU… Condamnat, in prima instanța, la doua decenii de inchisoare, Dan Puiu Galan, «Rambo de Zorleni», vrea o pedepasa mai ușoara. Speriat de perspectiva de a petrece, in spatele gratiilor, atat de mult timp, Galan a mers in fața judecatorilor și a cerut schimbarea incadrarii juridice din omor calificat,…

- CAUTAT… Pe un vasluian de 45 de ani, din satul Rusca, comuna Padureni, l-au ajuns din urma „pacatele” facute la Bucuresti, unde ar fi comis mai multe furturi. Omul a fost condamnat de instanta Judecatoriei Sectorului 6 la sase luni de inchisoare, dar intrucat s-a „refugiat” in localitatea natala, politistii…

- DEFINITIVA… Condamnat, in prima instanța, la 5 ani de inchisoare cu executare, fostul polițist Nicu Mocanu reușește imposibilul la Curtea de Apel Iași. Instanța a decis achitarea acestuia pentru doua infracțiuni de șantaj. In schimb, decide condamnarea acestuia la 3 ani și 10 de luni de detenție, pentru…