Ieri, 12 martie, polițiștii orașului Ulmeni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Baia Mare. Aceștia au depistat un barbat de 55 de ani, condamnat la 3 ani și 4 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la furt calificat. Barbatul a fost identificat și depus in Penitenciarul Baia Mare in vederea executarii pedepsei.