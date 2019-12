Stiri pe aceeasi tema

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie incarcerat.

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie incarcerat.

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie incarcerat.George Karam a fost gasit in…

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, condamnat la inchisoare cu executare, a fost dat in urmarire Astfel, conform site ului oficial al Politiei Romane, George Karam figureaza pe lista "persoanelor urmariteldquo;, el fiind condamnat la opt ani, o luni si zece zile de inchisoare…

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, condamnat marti, la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost dat in urmarire de catre politisti pentru ca nu s-a predat si nici nu a fost gasit oamenii legii la domiciliul sau,…

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, condamnat marti, la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost dat in urmarire de catre politisti pentru ca nu s-a predat si nici nu a fost gasit oamenii legii la domiciliul sau.

- George Karam a fost condamnat marti, 19 noiembrie, la 8 ani de inchisoare. Imediat dupa publicarea sentintei, politistii au vrut sa puna in aplicare mandatul. Doar ca patronul restaurantului Beirut este de negasit.

- George Karam, patronul restaurantului Beirut din Constanta, unde, in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata intr-un incendiu, a fost condamnat, marti, de Curtea de Apel Constanta, la opt ani de inchisoare, decizie instantei fiind definitiva. Daunele morale stabilite de judecatori in acest dosar…