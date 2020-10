Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a condamnat-o, in aceasta dupa-amiaza, la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pe fosta secretara a Primariei Targu Frumos. Felicia Spulber a fost gasita vinovata de ucidere din culpa iar sentinta cuprinde si o alta condamnare, primita de functionara pentru abuz in serviciu,…

- Traian Ogagau, primarul orașului-stațiune Singeorz-Bai a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj, in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat sa suflet in etilotest, precum și prelevarea de mostre biologice. Ce pedeapsa a primit: Incidentul care i-a adus astazi o condamnare…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au respins, ieri, definitiv, cererea de arestare preventiva emisa de procurorii DIICOT pe numele Oanei Mirela Zamosteanu, fosta nevasta a dezvoltatorului imobiliar Cristin Zamosteanu. Aceeasi decizie a fost luata de judecatori si in cazul lui Ovidiu Cretu, angajat…

- Fosta secretara de la Universitatea Politehnica din Timișoara, care și-a dat demisia vara trecuta, dupa ce s-a filmat facand amor in interiorul instituției, pare a se fi dedicat trup și suflet producției de conținut pentru adulți. Ce s-a ales de secretara de la Universitatea Politehnica care a filmat…

- GRATII… Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii, nu scapa de masura privativa de libertate. Tribunalul Vaslui a considerat masura privativa de libertate temeinica si legala. Nemultumit de decizia instantei vasluiene,…

- ASTEPTARE…Curtea de Apel Iasi a decis sa-l tina dupa gratii pe Andrei Valentin Trofin, elevul cutitar de la Feresti, acuzat de tentativa de omor. Astfel, tanarul isi va afla pedeapsa finala in arest preventiv. Deocamdata, in prima instanta, magistratii Tribunalului Vaslui au decis sa-l condamne la 5…

- Judecatorii au condamnat-o definitiv la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare pe fosta secretara a Facultatii de Drept din Craiova, care a fost prinsa in flagrant cand primea mita. Un student a denuntat-o, dupa ce i-a dat spaga ani la rand, fara sa stie ca este exmatriculat, scrie Adevarul.Fosta…