- In cursul noptii de miercuri spre joi, pe strazile Timisoarei si-au facut aparitia primele utilaje ale operatorului local de salubritate stradala, care ar trebui sa dezinfecteze strazile, in conformitate cu cerintele ordonantelor militare. Acestea au utilizat mult discutata „tehnologie spectaculoasa”…

- In timp ce intreaga tara este cuprinsa de o criza cum probabil n-a mai fost, candidatul PNL la Primaria Dumbravita, Sorin Dragoi, isi continua nestingherit campania electorala. Pentru 14 martie, Dragoi si PNL Dumbravita si-au dat o intalnire cu alegatorii. Dragoi este un apropiat al presedintelui PNL…

- Primaria Timisoara a lansat concursuri pentru trei posturi extrem de importante pentru sanatatea locala. Mai precis, se cauta sefi pentru spitalele aflate in administrarea institutiei. Vizate sunt Spitalul Clinic Municipal de Urgența, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu” și Spitalul…

- Ultima cladire vizata de Nicolae Robu pentru a imbunatati patrimoniul Primariei Timisoara este cea care gazduieste in prezent Memorialul Revolutiei. Edilul sef isi doreste preluarea acesteia pentru oras, chiar daca aceasta inseamna si cheltuieli numeroase in plus. The post Primarul Robu vrea la Primaria…

- Aflata in prag de a deveni a nimanui, pista de biciclete de pe malul Begai are brusc doi petitori. Primarul Timisoarei a anuntat ca a solicitat oficial sa preia administrarea acesteia de la „prietenul” Titu Bojin, miscare care ar fi declansat brusc si interesul institutiei care a refuzat-o permanent,…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș vor sa reinvie Aerodromul Cioca, dar pentru asta au nevoie și de cladirile pe care Primaria Timișoara le deține acolo. Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra face un apel catre primarie sa cedeze instituției la „carma” careia se afla aceste imobile.…

- Timisenii sunt printre cei mai buni platnici in cazul asigurarilor obligatorii de locuinte. Mai dornici sa respecte legea au fost doar cei din zona Bucuresti si din Brasov. In topul național al asigurarilor obligatorii impotriva dezastrelor naturale cele mai asigurate sunt municipiul București – 38,91%…

- Pornind de la o simpla postare pe Facebook, referitoare la studenti, primarul Nicolae Robu ajunge iar la propria persoana. El isi face un autoportret de personaj invincibil, care l-ar face invidios si pe Bruce Willis aka “Die Hard”. O evolutie oricum de la “tata Robu”, cum sustine ca il apelau studentii…