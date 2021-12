Concursul pentru postul de manager al Spitalului de Neurochirurgie se desfasoara chiar in aceasta perioada intr-o lipsa totala de transparenta: in ajunul Craciunului a fost termenul limita pana cand s-au depus dosarele candidatilor, iar pe 31 decembrie, in ajunul noului an, vor fi facute publice proiectele de management. Concursul pentru postul de manager al Spitalului de Neurochirurgie se desfasoara chiar in aceasta perioada intr-o lipsa totala de transparenta: in ajunul Craciunului a fost termenul limita pana cand s-au depus dosarele candidatilor, iar pe 31 decembrie, in ajunul noului an, vor…