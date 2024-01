Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, a organizat vineri, 15 decembrie 2023, Conferința cu participare internaționala New Trends in Humanities, eveniment desfașurat in cadrul Sesiunii științifice a cadrelor didactice, ca parte a saptamanii dedicate Zilelor UMFST…

- Departamentul Științe și Litere 1 din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, a organizat luni, 11 decembrie 2023, in cadrul Zilelor UMFST, workshopul intitulat „TRANSL8? Great! CRE8!", care a reunit studenți filologi și elevi de la Colegiul Național „Alexandru…

- Studenții la programul de studii Pedagogia Invațamantului Primar și Preșcolar din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, și elevii Colegiului Pedagogic „Mihai Eminescu" din Targu Mureș, au participat astazi, 11 decembrie 2023, la workshopul intitulat „Strategii…

- UMFST G.E. Palade Targu Mureș anunța deschiderea unui corner Carturești la Biblioteca Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", astfel incat iubitorii de carte sunt invitați sa-l viziteze periodic pentru a descoperi noutați editoriale din lumea literara. Momentul festiv va fi marcat joi, 16 noiembrie…

- Reprezentanții Facultații de Științe și Litere „Petru Maior" din cadrul Univetsitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade", au anunțat luni, 13 noiembrie, pe pagina oficiala de Facebook a facultații, deschiderea unui corner Carturești chiar in incinta bibliotecii forului…

- Studenți, masteranzi și cadre didactice la programul de studii Istorie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", organizați in Asociația de reconstituire istorica „Milites Marisensis", au participat, zilele trecute, la o serie de exerciții militare, in Parcul Arheologic de la Calugareni. Asociatia…

- Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", Departamentul de consiliere, orientare profesionala și informare studenți și Compartimentul relația cu piața muncii, UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, au inițiat un proiect de orientare in cariera intitulat „All clear about my future career",…

- „Sunt student și practic shadow" a fost titlul workshopului susținut joi, 26 octombrie, la Fundația Transilvana Alpha din Targu-Mureș, la care au participat studenții programului de licența Pedagodia Invațamantului Primar și Preșcolar din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior" a Universitații…