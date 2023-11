Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS… Elevii pasionați de matematica s-au intalnit la Școala Gimnaziala „George Tutoveanu” pentru a demonstra, inca o data, ca „matematica este regina științelor”. Profesori inimoși, membrii catedrei de matematica din școala, au organizat cea de-a XVI-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematica…

- Elevii claselor a XII-a au participat astazi la o serie de workshopuri ce au avut drept scop sa-i invete responsabilitatea in trafic. Organizatorul evenimentului, pilotul de raliuri Adrian Grigore, le-a explicat acestora diferenta dintre șofatul pe drumurile publice si cel de la un raliu: In primul…

- Aproximativ 200 de copii, cadeți și juniori de la cluburile sportive afiliate la Federația Romana de Atletism și de la școlile gimnaziale din țara, au participat la cea de a XVI-a ediție a Concursului Interjudețean de Cros pentru copii, cadeți și juniori ,,Trofeul Ella Kovacs"", organizat de Atletic…

- Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov a lansat, azi, platforma TeachBV, care gazduieste o retea de meditatori voluntari, din ciclul de invatamant liceal, la care vor putea apela toti elevii din municipiul Brasov. Meditatiile se pot desfasura atat in regim online, cat si fizic, cu sedinte individuale…

- Are varsta de 17 ani, este eleva in clasa a XI-a la Colegiul Național de Arta din Targu Mureș și abordeaza trei genuri muzicale: ușoara, populara și rock, alaturi de trupa Euphonica. Sa facem așadar cunoștința cu Denisa Fulop, artista care sambata, 30 septembrie, a susținut un mini-recital foarte apreciat…

- In cadrul celei de-a XIV-a ediții a acțiunii Lets Do It Rominia care s-a desfașurat sambata, 16 septembrie, un parc din Targu-Mureș a primit o haina noua. Elevii de la Liceul Ion Vlasiu au facut curațenie și au vopsit bancile și coșurile de gunoi. Mai multe detalii ne ofera profesorul coordonator al…

- Pentru toți elevii țarii, ziua de luni, 11 septembrie, a reprezentat un nou inceput. Noul an școlar i-a așteptat pe „boboci" și pe „veterani" – liceenii claselor mai mari – cu sali de clase impodobite, cu manuale așezate frumos pe mese și cu mari emoții. Pentru elevii Colegiului Economic „Transilvania"…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a participat la festivitațile de deschidere a noului an școlar organizate de Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian" Targu Mureș și Colegiul Național "Unirea" Targu Mureș. Acesta i-a incurajat pe elevi la inceputul unui nou capitol din viața lor, spunand…