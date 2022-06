Stiri pe aceeasi tema

- Georgian Daniel Ilie Neagu, sau Iliuța, așa cum ii spun prietenii, este elev in clasa a XI-a la Liceul de Arta „Gh. Tattarescu‟ Focșani și, de curand, a participat la Olimpiada Naționala de Arta Actorului, unde a obținut Premiul Special pentru expresivitate comica. Tanarului i-a placut inca din copilarie…

- Autoritațile locale și județene au marcat astazi Ziua Independenței de Stat, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite și Ziua Uniunii Europene. Au avut loc depuneri de coroane, un ceremonial militar și religios la Monumentul Independenței din Focșani, un spectacol in Parcul Schuman și o competiție…

- Au inceput lucrarile de reparații a covorului asfaltic in zona Salii Polivalente! Vom asfalta Strada Carpați, trotuarele, aleile dintre blocuri dar și parcarile de aici. Avem, de asemenea, in vedere și repararea sistemului de iluminat public din zona, acolo unde lampile nu sunt funcționale. Pe de alta…

- Prefectul Nicușor Halici le-a prezentat activitatea Instituției Prefectului elevilor care au vizitat instituția in cadrul „Zilei Porților Deschise”. Evenimentul a fost organizat cu ocazia „Zilei Instituției Prefectului”, marcata in fiecare an la 2 aprilie. Prima grupa de elevi care a vizitat Prefectura…

- S-a nascut in comuna Campuri, „acasa la Moș Ion Roata‟, așa cum ii place sa spuna, intr-o familie in care „cei 7 ani de acasa‟ au reprezentat baza formarii unui adult responsabil și educat. Pasionat de mașini, dupa finalizarea studiilor gimnaziale, a venit la Focșani, la Liceul nr. 4, la clasa de mecanica.…