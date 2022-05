Stiri pe aceeasi tema

- ACS Somuz Falticeni, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Falticeni, organizeaza sambata, 11 iunie 2022, incepand cu ora 13,00, cea de-a patra editie a Memorialului „Mihai Vasilache". Competitia va avea loc in sala de sport „Gabriel Udistanu".Boxul este una dintre ...

- In perioada 28 mai - 1 iunie, Primaria si Consiliul Local Falticeni organizeaza in parteneriat cu institutiile de invatamant prescolar, gimnazial si liceal din municipiu, Clubul Copiilor Falticeni, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic", ACS „Nada Florilor", Grupul ...

- Primaria va organiza un festival-concurs de folclor. Evenimentul va avea loc pe 27 mai si se adreseaza tinerilor cu varsta cuprinsa intre 11 si 20 de ani. Perioada de inscriere va tine pana pe 18 mai. Fiecare persoana interesata va transmite, prin intermediul coordonatorului, un dosar de inscriere (fisa…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Primaria si Consiliul Local al Comunei Cetate va invita la Festivalul Judetean de Folclor "LALEAUA PESTRITA" Editia a XVII-a. In program: Fanfara de copii din comuna Cetate ...

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Naționala de Folclor din Romania, a organizat sambata 9 aprilie 2022, in Sala Mare a Casei de Cultura…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, organizeaza in perioada 9-10 aprilie, cea de-a VII- a editie a Festivalului Concurs Național de Folclor ,,Rozmarin in coltu’ mesii”. Sambata, 9 aprilie, in Sala Mare a Casei…

- Alte doua autocare au ajuns astazi lin Bacau. In marea lor majoritate, sunt mame cu copii și tineri, epuizați dupa zecile de ore petrecute pe drum. Bacauanii le sunt alaturi, oferindu-le cazare, masa și ceea ce au nevoie in aceste momente extrem de dificile. Atat la Primaria municipiului Bacau, cat…

- La Concursul “Serbarile Zapezii”, organizat weekendul trecut pe Partia Veverița de catre Primaria și Consiliul Local Vatra Dornei s-a inregistrat o participare record, peste 150 de concurenți la ski și snowboard. Sponsori au fost Aqua Carpatica, Kaufland, SkullCandy, H20Shop, HP iar parteneri Clubul…