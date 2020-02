Stiri pe aceeasi tema

- Ruby, care a participat la „Survivor, iar in trecut la „Asia Express”, a demonstrat ca este o femeie puternica, care nu se lasa ușor doborata. Numai ca ceea ce se vede la suprafața nu are intotdeauna legatura cu ceea ce se petrece in interior. Ruby nu a avut deloc o copilarie ușoara, fiind nevoita sa…

- O mireasa și-a facut cadou un test ADN, ca sa afle cine este adevaratul ei tata, dar a suferit un șoc, cand a primit rezultatul. Femeia a aflat ca familia ei a pastrat un secret uriaș fața de ea.

- Succesul inseamna realizarea tuturor obiectivelor importante pentru un individ care le-a planificat la un moment dat in viata. Tinerii care au absolvit sau nu liceul si au implinit frumoasa varsta de 18 ani isi imagineaza succesul in mod diferit, comparandu-se cu ceilalti din jur sau luandu-i ca modele…

- Sobolanii si soarecii sunt rozatoare care daca nu sunt tinute departe de casele in care locuiesc oameni pot crea adevarate dezastre. Pe langa faptul ca aceste rozatoare pot distruge mobila, diverse instalatii care contin cabluri, mochete, articole de incaltaminte si imbracaminte, etc, sunt purtatoare…

- Modelul rus Irina Shayk (34 de ani) a vorbit pentru prima data despre despartirea de actorul american Bradley Cooper (45 de ani), altaturi de care are o fiica, precizand ca viata de mama singura este dificila.

- Randi este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa despre viața personala nu se știu prea multe lucruri, acesta fiind extrem de discret in aceasta privința.Pentru prima oara interpretul a dezvaluit de ce a preferat sa nu se implice sentimental, timp de șapte ani.„Adevarul este ca imi…

- Mark Zuckerberg și partenera sa de viața, Priscilla Chan au acordat un interviu in care au dezvaluit cum a decurs prima lor intalnire.Fondatorul Facebook și soția sa, Priscilla Chan, au vorbit despre viața lor de familie in cadrul unui interviu pentru CBS This Morning.Printre altele, cei doi au povestit…