Concurs internațional de dans, organizat în polivalenta nouă din Bistrița! Cum te poți înscrie la „Dancestar of Transilvania” Pasionații de dans sunt invitați la primul eveniment dedicat sportului care imbina mișcarile pe ritmurile muzicii și care exprima emoții prin limbajul trupului organizat la Complexul Sportiv Polivalent Unirea. Organizatorul este Școala de Dans „Melinda”. Evenimentul va avea loc intre 11 și 12 februarie. Exista mai multe categorii și stiluri de dans și categorii de varsta, iar concursul este deschis și pentru trupele sau dansatorii care vin de peste granița. Competitia este destinata tuturor dansatorilor, scolilor de dans din țara si strainatate, unitaților de invațamant, palatelor sau cluburilor… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

