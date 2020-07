Stiri pe aceeasi tema

- Din imaginile primite de Educație Privata de la unul dintre participanții la intalnire, reiese faptul ca mulți dintre candidati au ales sa ignore regulile de protecție epidemiologica si sa nu respecte distantarea sociala sau sa poarte masti de protectie. Citeste si: TITULARIZARE 2020. Examenul…

- Comisia juridica din Senat reia, marti, lucrul la proiectul de lege privind carantinarea si izolarea, in situatii de risc epidemiologic. Initial, sedinta era programata pentru ora 10.30 insa a fost reprogramata, in cursul diminetii de marti, la ora 14.00. La discutiile de marti este posibil sa participe…

- In ședința ordinara desfașurata luni, 29 iunie a.c., aleșii județului au aprobat, la propunerea președintelui Constantin Radulescu, un parteneriat intre CJ Valcea și UAT Maciuca. Parteneriatul a fost realizat in scopul racordarii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca la rețeaua…

- Marți, 2 iunie, incep inscrierile pentru Evaluarea Naționala. Absolvenții clasei a VIII-a se pot inscrie pana in 5 iunie pentru susținerea examenului, iar prima proba o vor susține in 15 iunie. Pentru susținerea Bacalaureatului, inscrierile se vor desfașura de miercuri, 3 iunie, pana in 10 iunie. Prima…

- Clinicile din cadrul Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon" functioneaza la o capacitate foarte mult redusa, in momentul de fata fiind internate doar cazurile care reprezinta urgente. Astfel, activitatea medicala din spital se defasoara fiind folosita zona tampon de la etajul al doilea al cladirii, unde…

- Prelevarea a avut loc la Institutul Clinic Fundeni, fiind recoltati rinichii, ficatul, inima si corneele. Transplantul de rinichi va avea loc in cursul acestei seri, in Compartimetul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon". Rinichii au fost prelevati de echipa Spitalului Clinic „Dr.…