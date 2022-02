Școala Gimnaziala „Sfantul Nicolae” Targu Jiu a fost desemnata centru special pentru desfașurarea și evaluarea probei scrise, in cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din Gorj. Concursul se va desfașura in data de 18 februarie. Toți candidații inscriși la concurs vor fi repartizați in acest centru. Sunt vacante 52 de posturi de director și director adjunct. Cele mai multe posturi ramase neocupate la concursul care a avut loc in toamna anului trecut sunt pentru funcțiile de director de școala. Este…