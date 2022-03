Stiri pe aceeasi tema

- Apa raului Buzau a sfințit, cu peste 1600 de ani in urma, pe unul dintre primii martiri creștini ai neamului. Biserica Ortodoxa Romana și toata suflarea buzoiana praznuiesc, in 12 aprilie 2022, 1650 de ani de la martiriul Sfantului Mucenic Sava de la Buzau.

- Președintele Uniunii Artiștilor Plastici Buzau, Valeriu Șușnea, unul dintre cei mai remarcabili artiști plastici ai prezentului din Romania, a venit in fața buzoienilor in aceasta primavara aniversara cu o pictura, sensibila, misterioasa, incarcata de simboluri creștine care-l preocupa de foarte multa…

- Județul Buzau inca se lupta cu haite de caini fara stapan, care adesea devin agresivi, dupa cum a demonstrat-o, in urma cu doua saptamani, cazul elevelor mușcate de un maidanez șchiop. Reacțiile oamenilor au fost dintre cele mai diverse pe rețelele de socializare, iar unii dintre ei au dus adevarate…

- Fosta directoare a Casei Județene de Asigurari de Sanatate Buzau a fost numita secretar general in cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzau. Raluca-Ecaterina Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 in cadrul Corpului de Control al prefecturii din Instituția Prefectului,…

- Municipalitatea va realiza in aceasta vara un eveniment cultural de anvergura internaționala: un simpozion de sculptura, o premiera la Buzau. Proiectul este un omagiu adus sculptorului Constantin Brancuși, dar simpozionul in sine are o incarcatura emoționala și mai mare, pentru ca a fost gandit sa marcheze…

- Instituția Prefectului - Județul Buzau va informeaza ca joi, 17 februarie 2022, gradul de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate ingrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, conform planului de reziliența, este 62.39%. Dat fiind ca rata de ocupare a paturilor COVID se cifreaza…

- In urma cu puțin timp, Prefectura a anunțat cum se vor desfașura cursurile școlare saptamana viitoare, dupa reactualizarea gradului de ocupare a paturilor destinate bolnavilor de COVID. Procentul s-a apropiat de pragul de 75%, insa nu va fi necesara masura trecerii online a tuturor unitaților de invațamant.…

- Județul Buzau iși menține locul fruntaș intr-un clasament al județelor in ceea ce privește ocuparea forței de munca. Informația este furnizata de Agenția Naționala a Forței de Munca, instituție care a intocmit un clasament al judetelor cu cele mai multe persoane angajate din care reiese ca Timiș ocupa…