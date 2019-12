Stiri pe aceeasi tema

- Diseara, de la 20:00, Antena 1 difuzeaza penultimul battle din sezonul 7 Chefi la cuțite. La doar doi pași de semifinala, concurenții vor primi o noua provocare din partea Ginei Pistol, iar proba le va testa creativitatea, capacitatea de a improviza contracronometru, cat și emoțiile.

- Penultimul și ultimul battle din sezonul 7 Chefi la cuțite, difuzate luni și marți, de la 20:00, pe Antena 1, vor decide soarta bucatarilor ramași in cursa pentru premiul celui mai iubit show culinar.

- Cea de-a treia confruntare Chefi la cutite, difuzata in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1 se anunta una foarte dura. Se vor face reprosuri, se vor lansa critici usturatoare, tensiunea va pune stapanire pe mintea chefilor, care se vor incurca intre proprii bucatari. Iar cum lupta amuletelor devine…

- Diseara, de la 20:00 pe Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor imparți ultimele cuțite din sezonul șapte. Ediția va continua cu prima proba din Bootcamp, ce provoaca bucatarii calificați sa iși depașeasca limitele ca sa ajunga intr-una din echipele finale ale chefilor.

- Oase se afla in aceasta perioada in Filipine, unde filmeaza pentru cel de-al treilea sezon Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului viitor. Din postura de coprezentator, reality-show-ul pare complet altceva pentru el. „Anul trecut pe vremea asta eram și eu concurent și nu-mi vine sa…

- "Daca nu ți se increțește la loc, ce facem?", a spus ingrijorat chef Scarlatescu. Astfel, cei 3 chefi se vor provoca la un joc de Taboo și vor incerca sa iși faca coechipierul sa ghiceasca un cuvant scris pe un cartonaș extras, contracronometru. Citeste si CHEFI LA CUTITE 2019. Mama Deliei…

- Luni, de la 20:00, pe Antena 1, Catalin Scarlatescu va avea parte de o intalnire cu Barbie, o frumoasa concurenta, dornica sa faca impresie in platoul celui mai iubit show culinar: ”Am venit la Chefi la cuțite sa il ajut pe Catalin Scarlatescu sa caștige și el inca un sezon.

- Cel mai tanar primar ales in Romania, Alin Adrian Nica, din comuna Dudestii Noi, judetul Timis, a impresionat juriul „Chefi la cutite“ in prima editie din sezonul 7 al show-ului de la Antena 1.