Rikkie Kolle a devenit, sambata, prima concurenta transsexuala care a caștigat titlul de Miss Olanda și iși va reprezenta țara la Miss Universe, la sfarșitul acestui an, noteaza CNN. “Am reușit!” a scris Kolle intr-o postare vesela pe Instagram dupa ce a caștigat la teatrul AFAS din Leusden. “Mi-am facut comunitatea mandra și am aratat ca se poate”, a adaugat ea in olandeza cu un emoji al steagului transsexual. De-a lungul competiției, Kolle și-a folosit platforma pentru a promova o viziune mai incluziva a lumii concursurilor și pentru a-i incuraja pe alții sa se simta inspirați. “Miss Universe…