Concurenta mare la licitația pentru modernizarea Aeroportului Iasi. Vezi ce firme s-au înscris Cei mai cunoscuți constructori din Iași participa la licitația organizata de Aeroportul Iași, companiile fiind asociate cu unele dintre cele mai mari companii de profil din țara, cu experiența in astfel de proiecte. La procedura participa trei asocieri de firme, in total fiind implicate in licitație aproape 40 de companii. Concernul austriac are o vasta experiența in construirea de aeroporturi, lucrand inclusiv la cel din Viena. Compania este prezenta in Romania printr-o subsidiara inca din anul 1994. La nivel național, este una dintre cele mai cunoscute companii care au prins contracte cu statul:… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania recruteaza deja specialiști IT in CRAIOVA și anunța ca va continua sa angajeze și sa investeasca in comunitatea locala Craiova, 16 decembrie 2021 Endava contribuie la dezvoltarea industriei și comunitaților IT la nivel global de peste 20 de ani. In piața locala este prezenta prin cele 7 centre…

- Aradul este singurul județ din țara in care incidența cazurilor de Covid depașește 3 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, incidența cazurilor de Covid in Arad este marți de 3,13 la mia de locuitori. In alte 9 județe incidența…

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- Respectiva companie recruteaza un ”senior software developer & architect for real-time AI image processing systems”, oferind un salariu lunar de 5.000 de euro. Postul presupune relocare in Germania. La capitolul job-uri interesante, bestjobs a anuntat saptamana aceasta o serie oportunitati pentru vorbitorii…

- “Cu doar cateva zile inainte de Black Friday, pe 28 octombrie, Lensa deschide cel de-al 14-lea showroom, in Arad. Showroomul, cu o suprafata de 105 metri patrati, are doua cabinete pentru consultatii de vedere gratuite si sute de produse ale brandurilor Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy…

- Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie este unul de inginer IT, salariul fiind cuprins intre 6.500 si 7.000 de euro pe luna, se arata in datele platformei de recrutare Bestjobs și puse la dispozitia emisiunii ”Ora de profit.ro” de la Prima TV. Postul este oferit de o companie din domeniul…

- Postul este oferit de o companie din domeniul real-estate din Germania care cauta un cyber security engineer, un specialist in securitatea datelor si a sistemelor informatice. Job-ul presupune relocare la Berlin. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, a fost scos la concurs de Unicef…

- Jumbo, mult-asteptatul magazin de jucarii și decorațiuni se va deschide, la Craiova, in a doua jumatate a lunii octombrie. Dupa mai multe amanari, lansarea hipermarketului este o certitudine. Reprezentantii firmei care se ocupa de construirea hipermarketului spun ca totul este aproape gata. „Magazinul…