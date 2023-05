Concurența investighează posibile trucări ale licitațiilor organizate de CNAIR Consiliul Concurentei a declansat doua investigații privind posibile trucari ale licitațiilor organizate de CNAIR. Consiliul Concurentei a declansat doua investigații privind posibile trucari ale licitațiilor organizate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin Direcțiile de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, Brașov, București și Timișoara pentru atribuirea contractelor de lucrari de intreținere a rețelei de drumuri naționale și autostrazi aflate in administrarea acestor direcții. Autoritatea de concurenta are indicii ca firmele și-ar fi coordonat politicile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

