- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a facut o scurta analiza a primei parți a sezonului, vorbind despre readaptarea echipei la Liga 1 și provocarile pe care le-a intalnit. „Ca nou promovata, schimbarea nu poate veni peste noapte. E nevoie de inserarea in echipa a unor elemente care in timp pot funcționa.…

- Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul, a declarat dupa meciul pierdut duminica seara, la Craiova, scor 0-4 cu FCU, ca se va folosi de pauza competitionala care urmeaza pentru a regla lucrurile la fornatia campioana, scrie news.ro.„Trebuia sa vina si momentul asta pentru ca eu cred ca nu mai suntem…

- FCU Craiova a invins-o categoric pe Farul Constanța, scor 4-0, in runda cu numarul 8 din Superliga. Dragoș Nedelcu (26 de ani), mijlocașul „marinarilor” a analizat partida din Banie. Dragoș Nedelcu, debusolat dupa FCU Craiova - Farul: „Am fost slabi atat ofensiv, cat și defensiv” „Am fost slabi atat…

- Nicolae Dica, 43 de ani, a fost demis de la FCU Craiova dupa numai o luna petrecuta pe banca oltenilor # Antrenorul „Nick” e la al 5-lea eșec in campionat, dupa ce a retrogradat cu CS Mioveni și nu a reușit niciodata cu FCSB in plan intern in 3 sezoane diferite. Infrangerea cu Petrolul, 3-4, i-a fost…

- Mircea Lucescu, fost antrenor al echipei Rapid, este convins ca giulestenii nu meritau sa piarda in aceasta seara. El crede ca Rapid are puterea sa renasca, scrie news.ro.„De la inceput s-a vazut ca Petrolul este o echipa care stie mai bine ce sa faca pe teren. Mi se pare un scor nereal fata de ceea…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu Dinamo și etapa a treia a SuperLigii. Dinamo - Sepsi are loc luni, de la ora 21:30. Meciul de pe „Arcul de Triumf” va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo are zero puncte dupa primele doua…

- Antrenorul interimar al FCU Craiova, Florin Dragan (42 de ani), a recunoscut superioritatea celor de la FCSB, dupa infrangerea drastica, 1-3, de la Targu Jiu. „Am intalnit cea mai buna echipa din Romania. Ne-au fost net superiori in prima parte. Nu am facut fața presiunii. Am facut greșeli inadmisibile.…

- Universitatea Craiova a inregistrat un eșec, scor 0-2, in fața formației Lokomotiv Plovdiv (locul 5 in Bulgaria) la capatul unui joc modest. La finalul partidei amicale, antrenorul Științei , Eugen Neagoe, a explicat prezența tinerilor din primul unsprezece și a punctat ca jocul și-a atins scopul. La…