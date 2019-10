Ancheta din Caracal se dovedește a fi una dintre cele mai dificile din Romania. Cu fiecare pas inainte, parca se fac doi inapoi. In timp ce, mai mult sau mai pițin, soarta Alexandrei Maceșanu a fost facuta clara, sunt inca multe semne de intrebare in jurul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie. Avocatul lui Dinca, insa, crede ca are un raspuns in aceasta privința.