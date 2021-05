Concertul lui Celine Dion din Romania se amana pentru a doua oara. Evenimentul de la București va avea loc in 2023. Celine Dion a anunțat, joi, ca turneul „Courage World Tour” a fost amanat din nou din cauza pandemiei. Seria de concerte va avea loc in 2023. Spectacolul din Romania se va desfașura in 11 iunie 2023. Biletele deja cumparate iși pastreaza valabilitatea. Inițial, concertul de la București al artistei Celine Dion trebuia sa aiba loc la 29 iulie 2020, la Arena Naționala din București. A fost amanat in prima faza cu un an, pentru 25 iulie 2021, iar acum, cu inca doi ani. „De-abia așteptam…