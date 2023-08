Concertele și festivalurile toamnei 2023. Ce mari spectacole ne așteaptă Concertele și festivalurile toamnei 2023. De maine e toamna iar in calendar dar temperaturile vor continua sa ramana de vara. Bucurie mare pentru cei care prefera evenimentele in aer liber, in special concertele, caci, și in lunile ce urmeaza sunt programate mai multe spectacole. Va prezentam cele mai importante concerte și festivaluri din aceasta toamna! DISKOteka Festival 2023, 9-10 septembrie, Iași Mai puțin de doua saptamani pana la DISKOteka Festival 2023 intalnirea anului din lumea iubitorilor retro muzicii de dans din Romania (Kaoma, SNAP!, Ice MC, Fun Factory, East 17, Fab Morvan (Milli… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a primit vești proaste, in dupa-amiaza zilei de marți, 29 august. Vedeta a fost anunțata de oficialii de la Kanal D ca emisiunea sa a fost oprita. Afla in randurile de mai jos ce informații se știu pana la acest moment. Care a fost reacția prezentatoarei de televiziune. Emisiunea lui Teo…

- Ce salariu incasa Teo Trandafir de la Kanal D. Teo Trandafir este una dintre cele mai vechi vedete din Romania. A debutat in televiziune in urma cu mai bine de doua decenii și a ramas pe placul publicului. Emisiunea ei de la Kanal D nu va mai fi insa difuzata. Cați bani pierde vedete? Fanatik.ro scrie…

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos pe 14 iunie, iar in weekend a avut loc botezul micuțului. Tatal cantareței a facut primele declarații despre evenimentul important din familia lor.Sambata, 22 iulie, Theo Rose și Anghel Damian și-au botezat baiețelul in mare…

- Teo Trandafir, prezentatoarea emisiunii „Teo Show", difuzata luni și marți, de la ora 23:00, la Kanal D, a fost invitata in emisiunea „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", matinalul difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2. Ea le-a povestit prezentatorilor Greeg și Cosmin Cernat un moment inedit…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni in scurt timp parinți pentru prima oara, artista este in luna a opta de sarcina. Pana sa-l nasca pe micuțul Sasha Ioan, caci așa i-a ales numele, Theo Rose s-a hotarat și in privința nașei baiețelului ei. In mai puțin de o luna baiețelul lui Theo Rose și al lui…

- Teo Trandafir și Maia, fiica ei in varsta de 19 ani, nu mai sarbatoresc de 5 ani Ziua Copilului, insa au bunul obicei de a-și face cadouri fara sa aștepte ocazii speciale. Prezentatorea “Teo Show” – emisiune difuzata la Kanal D in fiecare sambata și duminica de la ora 10.00 – implinește pe 2 iunie […]…