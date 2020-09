Decizie drastica in Turcia: Istanbul interzice concertele, festivalurile in aer liber și nunțile organizate pe apa ca urmare a creșterii numarului de cazuri de COVID-19. Coronavirus Turcia: concertele, festivalurile in aer liber și nunțile organizate pe apa, interzise Istanbul a dispus sambata interzicerea nunților și a ceremoniilor aferente organizate pe ambarcațiuni, in Stramtoarea Bosfor, și […] The post Concertele, festivalurile in aer liber si nuntile organizate pe apa au fost interzise appeared first on IMPACT .