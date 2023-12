Concertele de Anul Nou la Filarmonica "George Enescu"

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 decembrie, filarmonica „Banatul” susține la sala Capitol tradiționalul concert vocal-simfonic de Craciun, in cadrul caruia corul „Ion Romanu” și orchestra simfonica a filarmonicii, alaturi de cvartetul de tromboane The Radio Trombones, vor interpreta o serie de compoziții specifice sarbatorilor…

- Filarmonica „George Enescu” incheie anul 2023 cu trei concerte dedicate Craciunului, al caror protagonist este Nicolae Moldoveanu, in dubla ipostaza de organist si de dirijor. Miercuri, 20 decembrie 2023, de la ora 19, are loc un recital de orga, in care maestrul Nicolae Moldoveanu, ne va purta, de…

- Filarmonica "George Enescu" invita publicul la un recital cameral de marca ce va fi sustinut luni, 4 decembrie 2023, de la ora 19 in somptuoasa Sala mare a Ateneului Roman. Cu acest prilej, Cvartetul Arcadia revine pe scena Ateneului impreuna cu pianistul

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 30 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic extraordinar susținut de orchestra simfonica a instituției sub bagheta dirijorului Constantin Grigore și grupul Dimmas. In program: P.I. Ceaikovski – Poloneza din opera „Evgheni Oneghin”,…

- Joi, 23 noiembrie și vineri, 24 noiembrie 2023, ora 19.00, Orchestra simfonica a Filarmonicii "George Enescu" va evolua pe scena Ateneului Roman sub bagheta lui Naiden Todorov, dirijor bulgar cu o cariera de peste trei decenii. Programul celor doua seri

- In zilele de joi, 16 noiembrie si vineri, 17 noiembrie 2023, de la ora 19, Orchestra Simfonica a FIlarmonicii "George Enescu" va evolua sub bagheta prim-dirijorului sau principal, Christian Badea, avand-o ca solista pe Akiko Suwanai.

- Marele pianist Nelson Goerner va canta pe scena Ateneului Roman in compania Orchestrei Simfonice a Filarmonicii "George Enescu" conduse de prim-dirijorul sau principal, maestrul Christian Badea. Concertele, programate in serile de joi, 19 octombrie, si vi

- Pe 8 octombrie 1923 venea pe lume, la București, cel care avea sa devina unul dintre cei mai aclamați violoniști romani ai secolului al XX-lea: Ion Voicu. Centenarul marelui artist va fi sarbatorit pe scena Ateneului Roman sambata, 8 octombrie 2023, ora 19.00, printr-un concert extraordinar organizat…