- De astazi au intrat in vigoare controalele la frontiera dintre Slovacia și Cehia. Ambele țari sunt membre ale spațiului Schengen, dar au decis aceasta masura pentru a bloca sau reduce traficul de migranți ilegali.

- Faina din insecte, interzisa prin lege in produsele tradiționale romanești. Mancarea cu gandaci și viermi, pe rafturi speciale Faina din insecte a fost interzisa prin lege in produsele tradiționale romanești. Potrivit legii, pe eticheta produselor alimentare se va regasi denumirea alimentului nou autorizat…

- La o saptamana dupa festivalul internațional organizat la Cluj-Napoca, artiștii teatrului „Puck” ii așteapta pe cei mici la primele spectacole ale stagiunii 2023-2024, care au loc in acest weekend.

- Artiștii Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca ii așteapta pe cei mici in acest weekend la primele spectacole ale stagiunii 2023-2024 la sediul instituției. Este vorba de spectacolul „Jancsi es Juliska”/„Hansel și Gretel”, dupa Frații Grimm, in regia Ibolyei Varga (sambata, 16 septembrie, de la…

- A doua ediție Sunscreen Film & Arts Festival incepe joi in piața Ovidiu, la ora 20:00, cu un concert aniversar al trupei Sarmalele Reci, urmat de o proiecția comediei moldovenești “Carbon”, transmite Teatrul de Stat Constanța intr-un comunicat de presa. Concertul din din Piața Ovidiu, continua organizatorii,…

- Veniturile medii ale specialilor sunt de peste zece ori mai mari fața de pensia minima din Romania. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Justiției au avut un schimb dur de replici despre cine e responsabil pentru amendamentele la legea care ar trebui sa desființeze pensiile speciale.In timp ce șeful…

- Primele zile de toamna aduc si bucuria reintalnirii cu actori foarte indragiti in unele din cele mai indragite spectacole ale momentului. Toate reprezentatiile vor fi gazduite pe scena TNB.

- Ziua Județului Timiș se sarbatorește anual pe 28 iulie, marcand instaurarea administrației romanești, in anul 1919, dupa retragerea trupelor de ocupație de pe teritoriul comitatului Timiș. Cu aceasta ocazie, Consiliul Județean Timiș a pregatit, și in 2023, mai multe activitați, in general culturale,…