Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au aplicat sanctiuni in valoare totala de 21.500 de lei organizatorului unei petreceri intr-un club din Bucuresti, la care participantii nu purtau masti de protectie, precum si administratorului societatii comerciale in spatiul careia a avut loc evenimentul. "Ca urmare a imaginilor…

- Dorina Lupșe, președintele Uniunii Locale a Asociațiilor Locative (ULAL) Arad atrage atenția asupra problemelor privind serviciile oferite de operatorul de salubrizare, Retim. Printre altele, aceasta...

- "Vești bune din economie, in contextul celei mai mari crize economice din ultima suta de ani. In trimestrul II economia a fost afectata de aproape doua luni de stare de urgența. Totuși, investițiile au avut o contribuție pozitiva la creșterea economica de 0.4 puncte procentuale. Nu cred ca sunt multe…

- De la 1 septembrie se redeschid restaurantele si cafenelele De la 1 septembrie se redeschid, cu anumite restricții, restaurantele și cafenelele amplasate în interiorul cladirilor, precum și cinematografele, muzeele, bibliotecile și salile de de spectacole, a decis ieri Comitetul Național pentru…

- Autoritatile regionale din provincia spaniola Galicia au interzis incepand de joi fumatul pe strada si in orice spatiu in aer liber, inclusiv la terase, daca nu se respecta o distanta minima de doi metri intre persoane, masura menita sa previna raspandirea coronavirusului si pe care intentioneaza sa…

- Rio de Janeiro va permite statul la plaja in pofida epidemiei de coronavirus, prin marcarea unor zone pe plaja in interiorul carora vor avea acces grupuri mici de persoane, a anuntat primarul Marcelo Crivella, relateaza dpa. Astfel, 70% din zone vor fi alocate celor care doresc sa stea la plaja in ordinea…

- Starul lui Lazio Roma, Ciro Immobile, se relaxeaza dupa un sezon formidabil. Atacantul care a cucerit Gheata de Aur demonstreaza ca se descurca nu doar pe terenul de fotbal. Immobile a publicat pe rețelele de socializare un videoclip in care danseaza pe yaht, impreuna cu soția sa.

- Compania Virgin Galactic a prezentat, marti, un model de cabina de lux pentru un vehicul spatial comercial destinat transportarii persoanelor foarte bogate la preturi de peste 250.000 de dolari. Virgin Galactic considera cabina navei spatiale „elementul central” al experientei destinate persoanelor…