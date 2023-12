Concerte de Revelion în București și în țară Revelionul in aer liber este o opțiune pentru mulți romani, care nu și-au facut planuri sa mearga undeva anume sau nu și-au permis sa petreaca trecerea dintre ani intr-o stațiune. Daca totuși nu vor sa ii prinda Revelionul acasa, concertele in aer liber par sa fie cea mai buna varianta pentru romani, fie ca vorbim de București sau de orașele din țara. Cum vremea este favorabila pentru o petrecere in aer liber, aceste concerte de Revelion pot fi un bun prilej de distracție in aer liber cu familia sau prietenii. In București, exista doua concerte in aer liber, dintre care doar unul este gratis.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craiovenii vor sarbatori trecerea dintre ani cu Mira, Raluka și Balkanic Project, The Southern Cockroaches, cu incepere de la ora 21.00, pe strada A.I. Cuza, zona Universitate. Deschiderea spectacolului de Revelion le va aparține lui DJ Emil Safta și MC Tom Cringureanu, iar ora 24.00 va fi sarbatorita,…

- Lupta filmulețelor cu traficul din oraș pe Facebook. Poliția de patrulare a postat imagini de pe bulevardul Grigore Vieru și afirma ca ambuteiajele se creaza in zona din cauza infrastructurii necorespunzatoare și a semafoarelor nesincronizate. Primarul Ion Ceban a sarit ca ars și a mers in zona cu un…

- Sunt momente grele pentru Ana Baniciu, Raluka și Ruby. Artistele se afla in aceste momente in Tel Aviv, unde armata israeliana a declarat stare de razboi, in urma atacurilor masive asupra Israelului din Fașia Gaza palestiniana. Ana Baniciu și Raluka se afla la Tel Aviv. Cantarețele voiau sa mearga la…

- Sunt momente grele pentru Ana Baniciu, Raluka și Ruby. Artistele se afla in aceste momente in Tel Aviv, unde armata israeliana a declarat stare de razboi, in urma atacurilor masive asupra Israelului din Fașia Gaza palestiniana. Ana Baniciu și Raluka se afla la Tel Aviv. Cantarețele voiau sa mearga la…

- Echipele Confort Urban vor interveni incepand de astazi cu utilaje pentru decopertarea carosabilului pe strada Maramures, tronsonul cuprins intre strada Panait Cerna si strada Ion Ratiu.Potrivit Primariei Constanta, pentru buna desfasurare a lucrarilor, traficul rutier va fi restrictionat partial astazi,…

- Autobuzele liniei 3 circula deviat pe strada Dumbraveni, in Palazu Mare Conform CTBus, autobuzele liniei 3 circula deviat pe strada Dumbraveni in Palazu Mare.Masura a fost luata ca urmare a lucrarilor de asfaltare de pe strada Santinelei, portiunea cuprinsa intre strada Dumbraveni si Spitalul de Pneumoftiziologie.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Nicolae Titulescu. „In accident au fost implicate o motocicleta și un autoturism. Motociclistul a fost preluat de echipajul de la Serviciul de Ambulanța Județean, fiind conștient…