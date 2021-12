Concert vocal-simfonic al Filarmonicii Oltenia

In cadrul Festivalului International „Craiova Muzicala” ediția 48, vineri, la ora 19.00, va avea loc un Concert vacal-simfonic, susținut de orchestra de suflatori/percuție și corala academica ale Filarmonicii Oltenia. Radu Zaharia va dirija orchestra de suflatori/percuție, iar dirijorul corului va fi Manuela Enache Pirvu. In program: Aaron Copland: „Fanfare for the Common Man” pentru orchestra de suflatori și instrumente de percuțieArnold Mendelssohn: Suita pentru orchestra de suflatori și instrumente de percuție, op. 62 (prima audiție)Paul Dukas: „Fanfare pour preceder La Peri” pentru orchestra…