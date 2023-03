Concert Pascal la Biserica romano-catolică Sf. Petru și Pavel Un concert de muzica sacra va avea loc pe 1 aprilie la Biserica romano-catolica Sf. Petru și Pavel . Cu ocazia sarbatorilor pascale, Biserica Evanghelica C.A. din Romania – Parohia Brașov organizeaza un concert de muzica sacra in data de 1 aprilie, ora 20.30, in Biserica romano-catolica Sf. Petru și Pavel din Brașov. Ansamblul Capella Coronensis, Corul Bach al Bisericii Negre, soliștii Renata Gebe-Fugi, Mihaela Ișpan, Dan Macavei, Nicolae Simonov, Dmitriy Rusinyak și Farkas Andras, dirijați de Steffen Schlandt, vor aduce in fața publicului una dintre cele mai apreciate compoziții de Johann Sebastian… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

