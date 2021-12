Concert Maluma la Romexpo in 2022 In 2018, in prima zi a festivalului El Carrusel, fanii muzicii latino l-au vazut in premiera in concert in Romania pe Maluma , unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului la nivel mondial. In vara anului trecut, in plina pandemie, Maluma a editat al cincelea sau disc – “Papi Juancho”, care nu a putut fi prezentat live. Insa, incepand cu luna septembrie a acestui an, Maluma a decis sa porneasca intr-un turneu mondial de promovare a noului album, care se va incheia in vara anului viitor. Turneul va ajunge și-n Romania, astfel ca, Maluma va reveni in concert la București, pe 8 aprilie 2022,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

