Duminica dimineata va avea loc un concert live online, sustinut de 43 de adolescenti din patru tari (Romania, Ucraina, Kenya si India), dintre care șapte sunt din Brasov si Fagaras. Ei au participat in aceasta vara la taberele Music Camp, in care au fost instruiti gratuit de profesori de muzica si instrumentisti voluntari din Statele Unite ale Americii, Ucraina si Romania. Concertul doreste sa fie un apel la solidaritate si sprijin fata de categoriile defavorizate, prin intermediul colaborarii dintre oamenii din diverse tari.Thea Schiller (foto), eleva in clasa a XII-a la Colegiul Dr. Ioan Mesota,…