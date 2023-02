Stiri pe aceeasi tema

- 27 de elevi din ciclul primar au participat luni, 6 februarie, la sediul administrativ al Muzeului Județean Mureș, la primul atelier de creație din cadrul programului "Origami cu Raluca Dumitrescu", intitulat "Cross-ul broscuțelor." Atelierele creative ofera copiilor o modalitate distractiva de a invata…

- Muzeul Județean Mureș va invita la cea de-a doua ediție de Joia Muzeala din acest an care va avea loc in expoziția „Cu fluier, toba și didgeridoo…Instrumentele popoarelor din colecția Muzeului Etnografic din Budapesta", deschisa in cladirea muzeului din Cetatea Targu Mureș, in spațiul de vizitare al…

- Muzeul Județean Mureș va invita la cea de-a doua ediție de Joia Muzeala din acest an care va avea loc in expoziția „Cu fluier, toba și didgeridoo… Instrumentele popoarelor din colecția Muzeului Etnografic din Budapesta", deschisa in cladirea muzeului din Cetatea Targu Mureș, in spațiul de vizitare al…

- Marți, 17 ianuarie, de la ora 17.00, la Secția de Istorie și Arheologie a Muzeului Județean Mureș va avea loc vernisajul expoziției „"Cu fluier, toba și didgeridoo…Instrumentele popoarelor din colecția Muzeului Etnografic din Budapesta". La vernisajul expoziției vor lua cuvantul Paloczy Krisztina, curatorul…

- 24 decembrie – Ajunul Craciunului Ora 23.00 – Sceneta de Craciun Ora 23.30 – Concertul corului Schola Rivulina Ora 00.00 Sfanta liturghie 25 decembrie Orele 10.00, 11.30, 18.00 Sfinte Liturghii 26 decembrie Sf. Stefan, primul martir Orele 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 Sfinte liturghii 30 decembrie Sfanta…

- In cadrul programului de schimb coordonat de Asociația Europeana a Graginiilor Zoologice (EAZA) au sosit noi locuitori in Gradina Zoologica din Tg Mureș. In zilele aceștea de la Budapesta au fost aduse zece suricate, un cerb muntiac, un kangur Benett, papagal ara, din Centrul de biodiversitate din Gyongyos…

- Ungaria a reusit, pe ultima suta de metri, sa ajunga la un acord cu Bruxelles-ul pentru a-i fi deblocate miliarde de euro din fondurile UE pentru anul viitor, ceea ce o va ajuta sa evite o devalorizare severa a monedei nationale si a obligatiunilor sale, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.…

- Aproximativ un sfert din benzinariile din Ungaria, inclusiv 100 de benzinarii detinute de grupul petrolier ungar MOL, se confrunta cu probleme temporare in aprovizionarea cu benzina, a informat marti portalul de stiri Telex.hu, preluat de Reuters, informeaza Agerpres. Aceste probleme temporare se datoreaza,…