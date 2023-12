Stiri pe aceeasi tema

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la Casa Tineretului, unde va avea loc concertul de pian al lui Kim Rabie pentru lansarea noului sau album, „Be the light”. Invitatul special al acestui eveniment este violoncelistul Sabin Sebastian Pascu. Kim Rabie este un artist care locuiește in Romania de 7 ani.…

- Proiectul de muzica electropop/synthwave Berlin Division și solista Thea au lansat un videoclip plin de culoare pentru piesa „So alive”. O compoziție care indruma auditoriul inspre o calatorie in care pasul este ghidat de fericirea sincera a libertații depline. Aparut in 2023, in Timișoara, Romania,…

- Formația timișoreana Imund a susținut zilele trecute un concert in buricul targului, la M2 event Venue, in Timișoara, unde in fața unui public numeros baieții au cantat printre altele și o dedicație speciala pentru politicienii din Romania, melodia „In Șoapta“, care are parte și de un videoclip cat…

- Medicii specialisti avertizeaza asupra pericolului la care se expun fetele de 12-15 ani care aduc pe lume copii. Nu doar ele au probleme de sanatate, mai ales ca sarcinile lor nu sunt monitorizate, ci si copiii lor. Statisticile privind mamele minore din Romania sunt ingrijoratoare. Nasterea…

- O puștoaica, impodobita de un par carlionțat, se lauda, nimerind complicat vorbele limbii romane, ca va reprezenta la nu știu ce alergare mondiala, țara in care s-a nascut. Nu ea, ci mama sa. Apoi spune ca și tatal ei, pe care inițial il uita, era nascut tot in Romania. Puștoaica, romanca prin ambii…

- Gala Premiilor, cel mai important eveniment cultural al Uniunii Artiștilor Plastici, se va desfașura in acest an la Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul anual, va avea loc in 15 septembrie, in Sala Baroca a Muzeului Național de Arta și va fi transmis in direct de TVR Timișoara, intre…

- Prof. Univ. Marius Craina, seful maternitatii Bega din Timisoara a afirmat intr-un interviu acordat News.ro ca medicii din spital cumpara din banii lor unele materiale sanitare si medicamente care lipsesc si ca aceasta situatie se intampla deja de cateva luni. Medicul a spus ca, lunar, medicii titulari…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” reunește 100 de lucrari ale artistului din mari muzee ale lumii și din țara și este parte din programul „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” Marți a avut loc la București, la Banca Naționala a Romaniei, conferința de presa care…