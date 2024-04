Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a prezidat slujba din Vinerea Mare in bazilica Sfantul Petru, inaintea procesiunii '„Via Crucis'', care are loc la Colosseumul din Roma, cu prilejul celei mai triste zile din calendarul crestin, care marcheaza rastignirea lui Iisus, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Sambata, Suveranul…

- Credincioșii romano-catolici se afla in Postul Paștelui. Ei vor sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai, in acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși fiind de peste o luna. Mai jos programul liturgic al Saptamanii…

- Un eveniment deosebit va avea loc duminica, 3 martie. Gaseste Martisorul bucuriei in inima traditiilor si obiceiurilor maramuresene, eveniment organizat de Asociatia Energia Miscarii in parteneriat cu Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures, va incepe la ora 14.00 la Muzeul Satului.…

- Targul de Turism al Romaniei – ediția de primavara 2024 este in plina desfașurare! Judetul Maramures este prezent si la aceasta ediție, un eveniment care se desfașoara in perioada 15-18 februarie, la Romexpo București. Toți cei care doresc sa descopere bogația patrimoniului cultural și turistic al Maramureșului…

- ”Astazi, 9 februarie a.c., ora 15.15, Politia Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112 despre faptul ca, un apartament de pe strada Uranus din municipiu a luat foc. In interiorul apartamentului au fost descoperite cadavrele a doua persoane, un barbat si o femeie”, a transmis, vineri, IPJ…

- Vineri, 2 februarie 2024, de sarbatoarea inchinata Intampinarii Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a slujit la Manastirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Moisei, județul Maramureș, cu ocazia hramului de iarna al așezamantului monahal. „Am revenit…

- La Teatrul Municipal din Baia Mare va avea loc un eveniment muzical remarcabil, sub numele de „Starurile Viitorului”. Cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, al Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș și al Primariei Baia Mare, acest concurs se anunța a fi cel mai spectaculos…

- Ieri a avut loc conferința de alegeri a organizației PSD Maramureș! Eveniment solemn in care PSD-iștii maramureșeni și-au aratat mareția. A venit și premierul Ciolacu sau cum il considera alții: cel mai bine vazut politician roman. Alaturi de el au participat și titanii actuali din partid. Toate bune…