Concert de oboi la Filarmonica Pitești Filarmonica Pitești deschide joi, 16 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, seria concertelor simfonice cu un program Mozart și Haydn. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Alexandru Ganea, participa, in premiera, ca solist, oboistul Raymond Cinpoeșu. In program: W. A. Mozart -Uvertura la La clemenza di Tito și Concert pentru oboi și orchestra și J. Haydn -Simfonia nr. 104 in Re major, Londoneza. Alexandru Ganea a absolvit Liceul de Arta „George Enescu” din Bucuresti (specializarea vioara), Academia de Muzica, Facultatea de Interpretare Muzicala, specializari… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

