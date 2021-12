Concert de colinde la Gherla cu Oana Bozga-Pintea

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de ieri, 29 noiembrie 2021, la Teiuș a fost pornit iluminatul public stradal, pentru sarbatorile de iarna 2021 – 2021. „Luminile de Craciun s-au aprins si in orasul nostru, schimband atmosfera intr-una specifica sarbatorilor, iar cei mici pot petrece, sub atenta supraveghere, clipe deosebite…

- Vineri, 26 noiembrie, s-a dat startul Targului de Craciun din Cluj-Napoca. Acesta s-a dovedit a fi un succes inca din primele zile, spre bucuria administrației locale, dar și spre disperarea clujenilor. Oamenii au venit la targ cu mașina, astfel ca tot centrul orașului a fost impanzit de mașini parcate…

- Libertatea inseamna viața, o masa de Craciun cu familia, un meci de fotbal cu copiii, o plimbare in parc cu cainele, spun deținuții din Penitenciarul Rahova, care au fost actori intr-o piesa de teatru la „Nottara”, in seara de miercuri, 24 noiembrie. Dar pana sa ajunga aici au repetat timp de aproape…

- Din 1 decembrie, Shopping City Timișoara da startul distracției de sarbatori cu doua premiere inedite: cel mai mare patinoar din Timișora și cel mai inalt carusel disponibil in regiune Timișoara, 29 noiembrie 2021 – In prima zi a sezonului sarbatorilor, Shopping City Timișoara da startul distracției…

Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. „E un context atipic pentru noi toți. In 2020, din cauza pandemiei, nu…

- Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei. „E un context atipic pentru noi toți. In 2020, din cauza pandemiei, nu am putut organiza targul,…