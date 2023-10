Stiri pe aceeasi tema

- Violoncelistul Anton Niculescu și pianista Ana-Maria Negrea propun iubitorilor muzicii de camera din municipiul Sfantu Gheorghe, și nu numai, un un recital extraordinar de violoncel și pian cu titlul „Bijuterii muzicale”. Concertul este organizat de Centrul de Cultura Arcuș și va avea loc marți, 31…

- Centrul de Cultura Arcus (Sf. Gheorghe, Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6) și Institutul Liszt din Sf. Gheorghe organizeaza astazi, 19 octombrie a.c., de la ora 18, primul concert din ediția 33 a „Galei Tinerilor Laureați la Concursuri Naționale și Internaționale”. In cadrul acestui concert se vor prezenta…

- Centrul de Cultura Arcuș și Liceul de Arte ,,Plugor Sandor” organizeaza un spectacol de muzica, care propune prezentarea cantecului de la inceputuri și pana in prezent. Acest spectacol este alcatuit dintr-o serie de concerte, care vor fi susținute lunar la Centrul de Cultura Arcuș. Miercuri, 11 octombrie…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc marți, 10 octombrie 2023, de la ora 19.00, un recital de pian extraordinar cu titlul „Clasici vienezi” susținut de pianista Erika GEREB. In program sunt cuprinse lucrari de Joseph Haydn –…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6) va avea loc vineri, 6 octombriea.c., de la ora 19.00, un concert cameral extraordinar organizat de Romanian Music Society in Japan, in parteneriat cu Asociația „Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor…

- Sambata, 30 septembrie 2023, de la ora 17.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc un concert cameral extraordinar cu titlul „Pas de deux Flamenco” sustinut de formația DUOTONINA: Anca Elena, pian și Thibault Solorzano (Franța),…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc vineri, 29 septembrie 2023, de la ora 19.00, un concert cameral extraordinar sustinut de Teodora Balanica-Ciurezu, vioara – doctoranda la Universitatea Naționala de Muzica din București și…

- Reprezentanții Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Brasov vor acorda audiențe covasnenilor in data de 7 august a.c., incepand cu ora 10.00. Corina Cor, coordonator al Biroului Teritorial Brasov, ne-a comunicat ca audiențele vor avea loc la sediul Instituției Prefectului-Județul Covasna,…