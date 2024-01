Stiri pe aceeasi tema

- Muzica fabricata in Timișoara de catre membrii formației Implant pentru Refuz se afla in preferințele melomanilor din țara noastra, piesa „Rezonanța”, realizata alaturi de Bean MC, Junkyard și DJ Hefe ocupand poziția secunda in topul anului 2023 numit Romtop, realizat de Radio Trib. Piesa face parte…

- Primul concert in Timișoara din acest an susținut de formația Robin and the Backstabbers va fi un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților. Concertul va avea loc in data de 12 ianuarie de la ora 17.30 la D’Arc, iar accesul in sala se va face pe baza carnetului. In aceeași zi, de la ora 20.30…

- Noaptea de Revelion se anunța una cu adevarat speciala in zona centrala a orașului. Primaria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultura, a pregatit o intalnire extraordinara a publicului cu cele mai cunoscute trupe timișorene: Pragu’ de Sus, Dincolo de Ziduri, Phaser, Blazzaj, TM Groove, Versus și…

- Targoviștenii de la Trooper au aniversat de curand 28 de ani de cand urca pe scena sub acest nume și ce mod mai bun de a sarbatorii decat in mijlocul fanilor, intr-un concert unic și inedit? Duminica, 19 noiembrie 2023, Trooper organizeaza Simfonic 28, un concert in care, pe scena Salii Palatului se…

- Cea mai recenta emisiune „Remix”, realizata de Doru Ionescu la TVR Cultural, cuprinde un interviu – portret alaturi de Johnny Kui, solistul formației timișorene Dincolo de Ziduri. Interviul a fost realizat la Casa Tineretului, de catre Doru Ionescu care a susținut in orașul nostru cu acea ocazie conferința…

- Formația timișoreana JazzyBIT va susține doua concerte tocmai in indepartata China. Teodor Pop, Mihai Moldoveanu și Szabo Csongor-Zsolt vor canta, in luna noiembrie 2023, in legendarul Blue Note Jazz Club, de la Beijing și Shanghai.

- O noua ediție a evenimentului „Armonii de toamna” are loc saptamana aceasta la Turda, respectiv joi, 26 octombrie, incepand cu ora 18:00. Concertul coral va avea loc la fosta Fabrica de Bere din Municipiul Turda, situata in Piața Romana, nr.17. Vor concerta: Corul Armonia din Turda Corul Astra din Campia…

- Formația timișoreana Imund a susținut zilele trecute un concert in buricul targului, la M2 event Venue, in Timișoara, unde in fața unui public numeros baieții au cantat printre altele și o dedicație speciala pentru politicienii din Romania, melodia „In Șoapta“, care are parte și de un videoclip cat…