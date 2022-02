Concert Alternosfera la Romexpo Pe 9 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la un concert Alternosfera . Primele 500 de bilete au pret earlybird. Biletele se pun in vanzare luni pe 21 februarie la ora 10:30. Evenimentul va respecta normele epidemiologice in vigoare la momentul respectiv. Biletele au urmatoarele preturi: – earlybird: Cat C 79 lei, Cat B 99 lei, Cat A 129 lei (in fata scenei) – primele 500 de bilete – presale: Cat C 89 lei, Cat B 119 lei, Cat A 149 lei (in fata scenei) – la intrare: Cat C 100 lei, Cat B 140 lei, Cat A 180 lei (in fata scenei) La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

