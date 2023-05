Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu, ințepaturi la adresa USR, la Timișoara, in fața lui primarului Fritz. Aproape o mie de membri ai UDMR participa la Congresul Național cu numarul 16, al Uniunii Democrate Maghiare din Romania, in zilele de 28 și 29 aprilie, la Timișoara.

- Dincolo de valoarea estetica a mașinilor de epoca, fiecare dintre acestea are o poveste unica și fascinanta de spus. Peste 100 de astfel de mașini, intreținute de pasionați și colecționari din intreaga lume, sunt expuse in Piața Unirii din Timișoara la Retroparada Primaverii.

- Formația We Singing Colors a susținut un concert la Timișoara duminica seara, ocazie cu care a lansat cel de-al treilea material discografic de studio „Hopium“. Evenimentul a avut loc la Manufactura, unde spectatorii au avut parte de un amestec de indie folk cu pop-alternative și nuanțe de rock. Noul…

- Va spuneam, acum nu multe zile, ca domnul Fritz de la Timișoara este cel puțin la fel de “interesant” ca d-na Clotilde de la Sectorul 1 și ca, d-na traversand un con de umbra, vom da mai multa atenție decat am facut-o pana acum neamțului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cei doi secunzi ai lui Dominic Fritz, Ruben Lațcau și Cosmin Tabara, descopera in aceasta perioada Asia, acolo unde au plecat, ambii, in scop de serviciu. Primul s-a deplasat in Taiwan, pentru a impartași experiența Timișoarei in domeniul viitorului orașelor, cel de-al doilea a dezbatut la Tokyo pe…

- In sfarșit, in urma ieșirii in strada a satenilor din com. Boțești jud.Argeș, intrigați de proiectul OMV-Petrom prin care urma sa se depoziteze bioxid de carbon in subteranul satului, Primaria a trimis un mail catre OMV-Petrom prin care anunța ca, in urma votului din consiliul local, proiectul nu se…

- In Vulcana Pandele a avut loc o șezatoare cu povești organizata cu ocazia Dragobetelui, iar totul a fost coordonat cu atenție de catre directorul Caminului Cultural Izvor de Apa Vie, Florina Voicu, Primaria și Consiliul Local, partenerii locali și comunitatea locala. Participanții, inclusiv localnicii,…

- Marile orașe ale Romaniei au investit mult in transportul public, ceea ce a ridicat și costurile de transport. Un studiu al prețurilor biletelor și abonamentelor arata cum sta situația in privința tarifelor. Dintre cele 10 orașe, cel mai scump bilet simplu se gasește in Timișoara și Brașov…