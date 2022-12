Concediul paternal majorat la 10 zile lucrătoare, propunere a Guvernului de modificare a legii Un proiect de hotarare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de Guvern propune modificarea legii concediului paternal. Astfel, se are in vedere modificarea reglementarile actuale, in sensul acordarii concediului paternal si a indemnizatiei aferente acestuia tuturor tatilor care au calitatea de lucrator, precum si eliminarea prevederilor care fac trimitere la calitatea de salariat a […] The post Concediul paternal majorat la 10 zile lucratoare, propunere a Guvernului de modificare a legii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

