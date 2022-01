Conan Gray a lansat single-ul Jigsaw Conan Gray a lansat single-ul “Jigsaw“.“Noua piesa este ca un jurnal pentru mine. Am incercat mereu sa ii fac pe toti ceilalti fericiti. Eram atat de obisnuit sa incerc sa fac pe plac tuturor incat, atunci cand a venit vorba de dragoste, am inceput sa fac la fel. M-am gandit ca poate daca ma imbrac intr-un anumit fel, actionez intr-un anumit fel, imi fac parul asa cum iti va placea, atunci poate ma vei iubi in sfarsit. Nu a mers, evident. Sper ca “Jigsaw” este un avertisment pentru oameni. Distrugerea ta pentru a castiga dragostea cuiva va lasa doar un gol. Pentru ca, pana la urma, acea persoana… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Snoop Dogg si celebrul topmodel german Heidi Klum au lansat, vineri, „Chai Tea with Heidi”, melodie insotita de un videoclip filmat in negru si alb, al carui prim extras a fost deja difuzat pe retelele de socializare. „Sunt un mare fan al lui Snoop Dogg si mi-am spus ca trebuie... The post Snoop Dogg…

- The Weeknd a lansat albumul “Dawn FM”. Acesta contine 16 piese, in care artistul canadian colaboreaza cu Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never si Jim Carrey. Noul proiect a fost anuntat in 2021, cand The Weeknd a facut mai multe referiri in cadrul interviurilor pentru Rolling…

- Pregatit sa lanseze The Slow Rush Deluxe Box Set, vineri, 10 decembrie 2021, Tame Impala dezvaluie noul single – “No Choice”, alaturi de anunțul privind datele turneelor ​​din America de Nord și Europa din 2022. Versiunea fizica a The Slow Rush Deluxe Box Set va conține doua LP-uri roșii transparente…

- AURORA a lansat noul single “Heathens”. “Cu mult timp in urma, Eva a luat o muscatura dintr-un mar interzis din copacul inzestrat cu cunoasterea raului si a binelui. Astfel, ea a acordat oamenilor liberul arbitru. Cred ca este foarte frumos. Si am vrut sa o onorez pe ea si pe femeile ca ea, care incetul…

- Pe data de 4 Decembrie 2021, Trupa suceveana Nightmarion a lansat piesa „Terapie”, insoțita de al doilea videoclip din cariera lor. Trupa povestește ca „Perioada pandemiei a fost una grea și pentru noi. Am simțit lipsa concertelor și a interacțiunii cu publicul din fața scenei. Din fericire, am trecut…

- Cantareata britanica Adele a realizat vineri o performanta rara, clasandu-se simultan pe primul loc atat in topul vanzarilor de albume, cat si in cel al single-urilor din Marea Britanie, cu mult asteptatul material discografic "30", lansat pe 19 noiembrie, si piesa "Easy on Me", informeaza AFP.…

- Dupa succesul single-ului ei de debut „Only Us”, senzația olandeza de pe TikTok, SERA lanseaza single-ul sau „Take A Chance”. Artista a scris melodia impreuna cu producatorul și compozitorul Bas van Daalen (Major Lazer, David Guetta, J Balvin). La inceputul acestei luni, SERA a lansat sunetul oficial…

- Snoop Dogg a lansat melodia “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher. Single-ul va fi disponibil si pe noul album – “The Algorithm”. Avand o cariera de peste 20 de ani in industrie, artistul are foarte multi prieteni cu care a colaborat, iar noul proiect incearca sa reuneasca…