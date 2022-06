Conan Gray a lansat albumul “Superache”. Proiectul vine insoțit de videoclipul pentru noua sa melodie „Disaster”. Rolling Stone s-a intalnit cu el pentru un articol detaliat pentru viitorul lor „Hot Ones Issue”, iar in prezent apare pe coperta revistei PAPER Magazine. A fost prezent pe scena The Tonight Show cu Jimmy Fallon interpretand „Disaster” de pe noul album, si a cantat la 30 Rock cu o performanța in seria de concerte de vara TODAY Show. Aducand albumul la viața pe scena mai tarziu in acest an, Gray se va intoarce pe drum pentru cel mai mare turneu mondial al sau. El va incepe turneul “Superache”…