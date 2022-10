Comunitatea evreilor din Poienile Izei Primii evrei s-au stabilit la inceput de secol 19 in Poienile Izei. Numarul acestora in anul 1840 era de 65 de persoane, in 1910 evrei s-au declarat 185 de persoane, iar in anul 1941 traiau in Poienile Izei 150 de evrei. Toți evreii din aceasta localitate si-au declarat ca limba materna limba idiș. Majoritatea evreilor stabiliți aici au fost descendența a familie Wiesel, o familie de rabini renumita din Polonia. Comunitatea de aici era arondata comunitații de rit ortodox din Dragomirești, majoritatea lucrau in padure, agricultura sau erau mici comercianți. Au ramas foarte puține informații despre… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

