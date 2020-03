Comunicat de presă PRO ROMÂNIA, Tinerii PRO România, alături de semenii în vârstă Tinerii din cadrul filialei judetene PRO ROMANIA Buzau sunt alaturi de persoanele care, in contextul pandemiei de COVID-19 / coronavirus nu se pot deplasa pentru activitatile cotidiene, mai ales pentru a isi achizitiona alimente sau medicamente. Prin urmare, tineretul PRO ROMANIA, condus la Buzau de catre presedintele Alexandru Dobre se afla la dispozitia tuturor persoanelor care in contextul actual nu pot parasi domiciliul. „Aceasta activitate este una de bun simt si responsabilitate civica de care trebuie sa dam dovada in aceasta perioada crunta si nu numai. Nu vrem sa politizam demersul nostru.… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

