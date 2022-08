Comunicarea despre agricultură: o provocare globală Sectorul agricol este foarte complex, deoarece implica lanțuri de aprovizionare din intreaga lume și abordeaza numeroase teme. Cum sa comunicam și sa impartașim cel mai bine lumea agriculturii? Cel puțin aceasta este intrebarea la care compania BKT incearca sa gaseasca un raspuns. Și pentru ca documentul – inspirat din conferințele organizate de BKT pe acesta tema – ni s-a parut interesant, atat pentru fermieri, in particular, cat și pentru agribusiness, in general, il reproducem mai jos. Cand vorbim despre agricultura, vorbim despre o lume care cuprinde o multitudine de activitați, teme și aspecte:… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

